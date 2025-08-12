Moedas / BEN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BEN: Franklin Resources Inc
24.39 USD 0.18 (0.74%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BEN para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.27 e o mais alto foi 24.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Franklin Resources Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEN Notícias
- DBS, Franklin Templeton, Ripple team up on tokenised money market fund trading
- Franklin Templeton Partners to Expand Private Infrastructure Access
- LAZ's August AUM Up 1.8% Sequentially: Will the Growth Trend Sustain?
- Victory Capital's August AUM Climbs 1.3% to $303.7B on Equity Gains
- Implied Volatility Surging for Franklin Stock Options
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Franklin Templeton names Daniel Gamba as chief commercial officer
- Macquarie seeks to set up base in Saudi Arabia after preliminary deal with PIF
- Franklin Resources Q3: Fallout From Western Asset Continues (NYSE:BEN)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- T. Rowe Price's AUM Climbs 6.9% in 1H 2025: What's Driving Growth?
- Lazard Gains 19% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Turning stocks and bonds into crypto-style trades won’t be happening soon. Here’s why.
- T. Rowe Price July AUM Balance Increases Sequentially, Net Flows Flat
- Lazard's July AUM Rises 2.1% on Net Inflows & Market Gains
- Is BLK's Absence in the XRP ETF Rush a Strategy or a Missed Prospect?
- Franklin Resources stock hits 52-week high at 25.82 USD
- Franklin Touches 52-Week High: How to Play the Stock Now?
- How One Big Private-Equity Fund Makes Its Numbers Incomprehensible
- Victory Capital's July AUM Edges Up to $299.8B on Equity Gains
- AllianceBernstein's July AUM Remain Stable on Upbeat Markets
- IVZ's July AUM Rises on Solid Market & Inflows: Will the Upside Last?
Faixa diária
24.27 24.40
Faixa anual
16.27 26.07
- Fechamento anterior
- 24.21
- Open
- 24.35
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Low
- 24.27
- High
- 24.40
- Volume
- 110
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- -3.67%
- Mudança de 6 meses
- 27.03%
- Mudança anual
- 21.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh