Divisas / BEN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BEN: Franklin Resources Inc
24.21 USD 0.03 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BEN de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.98, mientras que el máximo ha alcanzado 24.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Franklin Resources Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEN News
- DBS, Franklin Templeton, Ripple team up on tokenised money market fund trading
- Franklin Templeton Partners to Expand Private Infrastructure Access
- LAZ's August AUM Up 1.8% Sequentially: Will the Growth Trend Sustain?
- Victory Capital's August AUM Climbs 1.3% to $303.7B on Equity Gains
- Implied Volatility Surging for Franklin Stock Options
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Franklin Templeton names Daniel Gamba as chief commercial officer
- Macquarie seeks to set up base in Saudi Arabia after preliminary deal with PIF
- Franklin Resources Q3: Fallout From Western Asset Continues (NYSE:BEN)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- T. Rowe Price's AUM Climbs 6.9% in 1H 2025: What's Driving Growth?
- Lazard Gains 19% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Turning stocks and bonds into crypto-style trades won’t be happening soon. Here’s why.
- T. Rowe Price July AUM Balance Increases Sequentially, Net Flows Flat
- Lazard's July AUM Rises 2.1% on Net Inflows & Market Gains
- Is BLK's Absence in the XRP ETF Rush a Strategy or a Missed Prospect?
- Franklin Resources stock hits 52-week high at 25.82 USD
- Franklin Touches 52-Week High: How to Play the Stock Now?
- How One Big Private-Equity Fund Makes Its Numbers Incomprehensible
- Victory Capital's July AUM Edges Up to $299.8B on Equity Gains
- AllianceBernstein's July AUM Remain Stable on Upbeat Markets
- IVZ's July AUM Rises on Solid Market & Inflows: Will the Upside Last?
Rango diario
23.98 24.63
Rango anual
16.27 26.07
- Cierres anteriores
- 24.24
- Open
- 24.29
- Bid
- 24.21
- Ask
- 24.51
- Low
- 23.98
- High
- 24.63
- Volumen
- 4.755 K
- Cambio diario
- -0.12%
- Cambio mensual
- -4.38%
- Cambio a 6 meses
- 26.09%
- Cambio anual
- 20.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B