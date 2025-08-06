Валюты / BEN
BEN: Franklin Resources Inc
24.24 USD 0.13 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BEN за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.14, а максимальная — 24.44.
Следите за динамикой Franklin Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BEN
- Аналитики QCP Capital заметили изменение активности на рынке альткоинов
- LAZ's August AUM Up 1.8% Sequentially: Will the Growth Trend Sustain?
- Victory Capital's August AUM Climbs 1.3% to $303.7B on Equity Gains
- Implied Volatility Surging for Franklin Stock Options
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Franklin Templeton names Daniel Gamba as chief commercial officer
- Macquarie seeks to set up base in Saudi Arabia after preliminary deal with PIF
- Franklin Resources Q3: Fallout From Western Asset Continues (NYSE:BEN)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- T. Rowe Price's AUM Climbs 6.9% in 1H 2025: What's Driving Growth?
- Lazard Gains 19% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Turning stocks and bonds into crypto-style trades won’t be happening soon. Here’s why.
- T. Rowe Price July AUM Balance Increases Sequentially, Net Flows Flat
- Lazard's July AUM Rises 2.1% on Net Inflows & Market Gains
- Is BLK's Absence in the XRP ETF Rush a Strategy or a Missed Prospect?
- Franklin Resources stock hits 52-week high at 25.82 USD
- Franklin Touches 52-Week High: How to Play the Stock Now?
- How One Big Private-Equity Fund Makes Its Numbers Incomprehensible
- Victory Capital's July AUM Edges Up to $299.8B on Equity Gains
- AllianceBernstein's July AUM Remain Stable on Upbeat Markets
- IVZ's July AUM Rises on Solid Market & Inflows: Will the Upside Last?
- BEN Witnesses Steady Rise in AUM: What's Driving the Rally?
Дневной диапазон
24.14 24.44
Годовой диапазон
16.27 26.07
- Предыдущее закрытие
- 24.37
- Open
- 24.44
- Bid
- 24.24
- Ask
- 24.54
- Low
- 24.14
- High
- 24.44
- Объем
- 2.824 K
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- -4.27%
- 6-месячное изменение
- 26.25%
- Годовое изменение
- 20.30%
