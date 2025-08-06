КотировкиРазделы
Валюты / BEN
Назад в Рынок акций США

BEN: Franklin Resources Inc

24.24 USD 0.13 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BEN за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.14, а максимальная — 24.44.

Следите за динамикой Franklin Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BEN

Дневной диапазон
24.14 24.44
Годовой диапазон
16.27 26.07
Предыдущее закрытие
24.37
Open
24.44
Bid
24.24
Ask
24.54
Low
24.14
High
24.44
Объем
2.824 K
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
-4.27%
6-месячное изменение
26.25%
Годовое изменение
20.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.