KurseKategorien
Währungen / BEN
Zurück zum Aktien

BEN: Franklin Resources Inc

24.39 USD 0.18 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BEN hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.27 bis zu einem Hoch von 24.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Franklin Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BEN News

Tagesspanne
24.27 24.52
Jahresspanne
16.27 26.07
Vorheriger Schlusskurs
24.21
Eröffnung
24.35
Bid
24.39
Ask
24.69
Tief
24.27
Hoch
24.52
Volumen
4.376 K
Tagesänderung
0.74%
Monatsänderung
-3.67%
6-Monatsänderung
27.03%
Jahresänderung
21.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K