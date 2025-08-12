Währungen / BEN
BEN: Franklin Resources Inc
24.39 USD 0.18 (0.74%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BEN hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.27 bis zu einem Hoch von 24.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Franklin Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.27 24.52
Jahresspanne
16.27 26.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.21
- Eröffnung
- 24.35
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Tief
- 24.27
- Hoch
- 24.52
- Volumen
- 4.376 K
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- -3.67%
- 6-Monatsänderung
- 27.03%
- Jahresänderung
- 21.04%
