货币 / BEN
BEN: Franklin Resources Inc
24.49 USD 0.25 (1.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BEN汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点24.29和高点24.63进行交易。
关注Franklin Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BEN新闻
- Franklin Templeton Partners to Expand Private Infrastructure Access
- LAZ's August AUM Up 1.8% Sequentially: Will the Growth Trend Sustain?
- Victory Capital's August AUM Climbs 1.3% to $303.7B on Equity Gains
- Implied Volatility Surging for Franklin Stock Options
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Franklin Templeton names Daniel Gamba as chief commercial officer
- Macquarie seeks to set up base in Saudi Arabia after preliminary deal with PIF
- Franklin Resources Q3: Fallout From Western Asset Continues (NYSE:BEN)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- T. Rowe Price's AUM Climbs 6.9% in 1H 2025: What's Driving Growth?
- Lazard Gains 19% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Turning stocks and bonds into crypto-style trades won’t be happening soon. Here’s why.
- T. Rowe Price July AUM Balance Increases Sequentially, Net Flows Flat
- Lazard's July AUM Rises 2.1% on Net Inflows & Market Gains
- Is BLK's Absence in the XRP ETF Rush a Strategy or a Missed Prospect?
- Franklin Resources stock hits 52-week high at 25.82 USD
- Franklin Touches 52-Week High: How to Play the Stock Now?
- How One Big Private-Equity Fund Makes Its Numbers Incomprehensible
- Victory Capital's July AUM Edges Up to $299.8B on Equity Gains
- AllianceBernstein's July AUM Remain Stable on Upbeat Markets
- IVZ's July AUM Rises on Solid Market & Inflows: Will the Upside Last?
- BEN Witnesses Steady Rise in AUM: What's Driving the Rally?
日范围
24.29 24.63
年范围
16.27 26.07
- 前一天收盘价
- 24.24
- 开盘价
- 24.29
- 卖价
- 24.49
- 买价
- 24.79
- 最低价
- 24.29
- 最高价
- 24.63
- 交易量
- 813
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- -3.28%
- 6个月变化
- 27.55%
- 年变化
- 21.54%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值