Devises / BEN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BEN: Franklin Resources Inc
24.39 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BEN a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.22 et à un maximum de 24.50.
Suivez la dynamique Franklin Resources Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEN Nouvelles
- Franklin Resources s’associe à des gestionnaires d’infrastructures pour renforcer ses offres de gestion de patrimoine privé
- Franklin Resources stock partners with infrastructure managers to boost private wealth offerings
- DBS, Franklin Templeton, Ripple team up on tokenised money market fund trading
- Franklin Templeton Partners to Expand Private Infrastructure Access
- LAZ's August AUM Up 1.8% Sequentially: Will the Growth Trend Sustain?
- Victory Capital's August AUM Climbs 1.3% to $303.7B on Equity Gains
- Implied Volatility Surging for Franklin Stock Options
- Franklin's August AUM Rises on Market Gains Despite Outflows
- Franklin Templeton names Daniel Gamba as chief commercial officer
- Macquarie seeks to set up base in Saudi Arabia after preliminary deal with PIF
- Franklin Resources Q3: Fallout From Western Asset Continues (NYSE:BEN)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- T. Rowe Price's AUM Climbs 6.9% in 1H 2025: What's Driving Growth?
- Lazard Gains 19% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Turning stocks and bonds into crypto-style trades won’t be happening soon. Here’s why.
- T. Rowe Price July AUM Balance Increases Sequentially, Net Flows Flat
- Lazard's July AUM Rises 2.1% on Net Inflows & Market Gains
- Is BLK's Absence in the XRP ETF Rush a Strategy or a Missed Prospect?
- Franklin Resources stock hits 52-week high at 25.82 USD
- Franklin Touches 52-Week High: How to Play the Stock Now?
- How One Big Private-Equity Fund Makes Its Numbers Incomprehensible
- Victory Capital's July AUM Edges Up to $299.8B on Equity Gains
Range quotidien
24.22 24.50
Range Annuel
16.27 26.07
- Clôture Précédente
- 24.39
- Ouverture
- 24.50
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Plus Bas
- 24.22
- Plus Haut
- 24.50
- Volume
- 3.446 K
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -3.67%
- Changement à 6 Mois
- 27.03%
- Changement Annuel
- 21.04%
20 septembre, samedi