BAM: Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares
59.53 USD 0.85 (1.45%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BAM para hoje mudou para 1.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.96 e o mais alto foi 59.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
58.96 59.59
Faixa anual
41.80 63.52
- Fechamento anterior
- 58.68
- Open
- 59.10
- Bid
- 59.53
- Ask
- 59.83
- Low
- 58.96
- High
- 59.59
- Volume
- 50
- Mudança diária
- 1.45%
- Mudança mensal
- 0.29%
- Mudança de 6 meses
- 23.92%
- Mudança anual
- 25.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh