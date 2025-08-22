货币 / BAM
BAM: Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares
58.53 USD 0.69 (1.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BAM汇率已更改1.19%。当日，交易品种以低点57.53和高点58.73进行交易。
关注Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BAM新闻
- Figure partners with Brookfield to develop humanoid robot dataset
- 士嘉银行下调Artis REIT评级，原因是与RFA Capital宣布合并
- Artis REIT stock downgraded by Scotiabank amid merger announcement
- 瑞银资本维持对博枫资产管理的"跑赢大盘"评级
- Brookfield Asset Management stock maintains Outperform rating at RBC Capital
- Piper Sandler lowers Brookfield Asset Management stock price target to $60
- Dalrymple Bay Infrastructure stock rating upgraded by RBC after Brookfield sale
- Brookfield: My Long-Term Anchor For My Portfolio (NYSE:BN)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.08%
- 3 Top Dividend Stocks to Buy in September
- Brookfield Asset Management prices $750 million in senior notes
- Brookfield Asset Management stock rating downgraded by BofA Securities
- If I Could Only Retire With 3 Dividend Stocks Today
- VIRT or BAM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Goldman Sachs starts Brookfield at Buy, sees excess capital fueling buybacks
- A Historic Opportunity For Dividend Investors
- Is Brookfield Asset Management Stock a Buy Now?
- Buy The Dip: AI Infrastructure Dividend Machines Too Cheap To Ignore
- Should You Buy Brookfield Asset Management While It's Below $60?
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- 2 No-Brainer Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- Where Will Brookfield Asset Management Be in 5 Years?
- 1 Reason Brookfield Asset Management (BAM) Is One of the Best Financial Stocks You Can Buy Today
- Air Liquide strikes €2.85 bln deal for DIG Airgas to expand Asia footprint
日范围
57.53 58.73
年范围
41.80 63.52
- 前一天收盘价
- 57.84
- 开盘价
- 57.78
- 卖价
- 58.53
- 买价
- 58.83
- 最低价
- 57.53
- 最高价
- 58.73
- 交易量
- 3.354 K
- 日变化
- 1.19%
- 月变化
- -1.40%
- 6个月变化
- 21.84%
- 年变化
- 23.72%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值