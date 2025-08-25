Divisas / BAM
BAM: Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares
58.68 USD 0.15 (0.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BAM de hoy ha cambiado un 0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.14, mientras que el máximo ha alcanzado 59.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BAM News
- Rockpoint Gas Storage de Brookfield considera una OPV en Toronto, según Bloomberg
- Figure partners with Brookfield to develop humanoid robot dataset
- Scotiabank rebaja las acciones de Artis REIT tras anuncio de fusión
- Las acciones de Brookfield Asset Management mantienen calificación de Mejor Rendimiento en RBC Capital
- Piper Sandler reduce el precio objetivo de las acciones de Brookfield Asset Management a 60 dólares
- Dalrymple Bay Infrastructure stock rating upgraded by RBC after Brookfield sale
- Brookfield: My Long-Term Anchor For My Portfolio (NYSE:BN)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.08%
- 3 Top Dividend Stocks to Buy in September
- Brookfield Asset Management prices $750 million in senior notes
- Brookfield Asset Management stock rating downgraded by BofA Securities
- If I Could Only Retire With 3 Dividend Stocks Today
- VIRT or BAM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Goldman Sachs starts Brookfield at Buy, sees excess capital fueling buybacks
- A Historic Opportunity For Dividend Investors
- Is Brookfield Asset Management Stock a Buy Now?
- Buy The Dip: AI Infrastructure Dividend Machines Too Cheap To Ignore
Rango diario
58.14 59.74
Rango anual
41.80 63.52
- Cierres anteriores
- 58.53
- Open
- 58.57
- Bid
- 58.68
- Ask
- 58.98
- Low
- 58.14
- High
- 59.74
- Volumen
- 3.526 K
- Cambio diario
- 0.26%
- Cambio mensual
- -1.15%
- Cambio a 6 meses
- 22.15%
- Cambio anual
- 24.03%
