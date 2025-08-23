KurseKategorien
BAM: Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares

59.86 USD 1.18 (2.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAM hat sich für heute um 2.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.96 bis zu einem Hoch von 60.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BAM News

Tagesspanne
58.96 60.50
Jahresspanne
41.80 63.52
Vorheriger Schlusskurs
58.68
Eröffnung
59.10
Bid
59.86
Ask
60.16
Tief
58.96
Hoch
60.50
Volumen
2.958 K
Tagesänderung
2.01%
Monatsänderung
0.84%
6-Monatsänderung
24.60%
Jahresänderung
26.53%
