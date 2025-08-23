Währungen / BAM
BAM: Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares
59.86 USD 1.18 (2.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAM hat sich für heute um 2.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.96 bis zu einem Hoch von 60.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BAM News
Tagesspanne
58.96 60.50
Jahresspanne
41.80 63.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.68
- Eröffnung
- 59.10
- Bid
- 59.86
- Ask
- 60.16
- Tief
- 58.96
- Hoch
- 60.50
- Volumen
- 2.958 K
- Tagesänderung
- 2.01%
- Monatsänderung
- 0.84%
- 6-Monatsänderung
- 24.60%
- Jahresänderung
- 26.53%
