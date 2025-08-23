Dövizler / BAM
BAM: Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares
60.04 USD 0.18 (0.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BAM fiyatı bugün 0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.99 ve Yüksek fiyatı olarak 60.60 aralığında işlem gördü.
Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
58.99 60.60
Yıllık aralık
41.80 63.52
- Önceki kapanış
- 59.86
- Açılış
- 60.41
- Satış
- 60.04
- Alış
- 60.34
- Düşük
- 58.99
- Yüksek
- 60.60
- Hacim
- 3.141 K
- Günlük değişim
- 0.30%
- Aylık değişim
- 1.15%
- 6 aylık değişim
- 24.98%
- Yıllık değişim
- 26.91%
21 Eylül, Pazar