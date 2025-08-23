QuotazioniSezioni
Valute / BAM
Tornare a Azioni

BAM: Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares

60.04 USD 0.18 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAM ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.99 e ad un massimo di 60.60.

Segui le dinamiche di Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BAM News

Intervallo Giornaliero
58.99 60.60
Intervallo Annuale
41.80 63.52
Chiusura Precedente
59.86
Apertura
60.41
Bid
60.04
Ask
60.34
Minimo
58.99
Massimo
60.60
Volume
3.141 K
Variazione giornaliera
0.30%
Variazione Mensile
1.15%
Variazione Semestrale
24.98%
Variazione Annuale
26.91%
20 settembre, sabato