BAM: Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares
60.04 USD 0.18 (0.30%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BAM 환율이 오늘 0.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 58.99이고 고가는 60.60이었습니다.
Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
58.99 60.60
년간 변동
41.80 63.52
- 이전 종가
- 59.86
- 시가
- 60.41
- Bid
- 60.04
- Ask
- 60.34
- 저가
- 58.99
- 고가
- 60.60
- 볼륨
- 3.141 K
- 일일 변동
- 0.30%
- 월 변동
- 1.15%
- 6개월 변동
- 24.98%
- 년간 변동율
- 26.91%
