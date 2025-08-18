КотировкиРазделы
BAM: Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares

58.53 USD 0.69 (1.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAM за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.53, а максимальная — 58.73.

Следите за динамикой Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
57.53 58.73
Годовой диапазон
41.80 63.52
Предыдущее закрытие
57.84
Open
57.78
Bid
58.53
Ask
58.83
Low
57.53
High
58.73
Объем
3.354 K
Дневное изменение
1.19%
Месячное изменение
-1.40%
6-месячное изменение
21.84%
Годовое изменение
23.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.