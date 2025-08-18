Валюты / BAM
BAM: Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares
58.53 USD 0.69 (1.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAM за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.53, а максимальная — 58.73.
Следите за динамикой Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BAM
- Scotiabank понизил рейтинг акций Artis REIT на фоне объявления о слиянии
- Artis REIT stock downgraded by Scotiabank amid merger announcement
- Акции Brookfield Asset Management сохраняют рейтинг "Превосходно" от RBC Capital
- Brookfield Asset Management stock maintains Outperform rating at RBC Capital
- Piper Sandler lowers Brookfield Asset Management stock price target to $60
- Dalrymple Bay Infrastructure stock rating upgraded by RBC after Brookfield sale
- Brookfield: My Long-Term Anchor For My Portfolio (NYSE:BN)
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.08%
- 3 Top Dividend Stocks to Buy in September
- Brookfield Asset Management prices $750 million in senior notes
- Brookfield Asset Management stock rating downgraded by BofA Securities
- If I Could Only Retire With 3 Dividend Stocks Today
- VIRT or BAM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Goldman Sachs starts Brookfield at Buy, sees excess capital fueling buybacks
- A Historic Opportunity For Dividend Investors
- Is Brookfield Asset Management Stock a Buy Now?
- Buy The Dip: AI Infrastructure Dividend Machines Too Cheap To Ignore
- Should You Buy Brookfield Asset Management While It's Below $60?
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- 2 No-Brainer Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- Where Will Brookfield Asset Management Be in 5 Years?
- 1 Reason Brookfield Asset Management (BAM) Is One of the Best Financial Stocks You Can Buy Today
- Air Liquide strikes €2.85 bln deal for DIG Airgas to expand Asia footprint
- What Do President Trump's New 401(k) Asset Rules Mean For Your Retirement?
Дневной диапазон
57.53 58.73
Годовой диапазон
41.80 63.52
- Предыдущее закрытие
- 57.84
- Open
- 57.78
- Bid
- 58.53
- Ask
- 58.83
- Low
- 57.53
- High
- 58.73
- Объем
- 3.354 K
- Дневное изменение
- 1.19%
- Месячное изменение
- -1.40%
- 6-месячное изменение
- 21.84%
- Годовое изменение
- 23.72%
