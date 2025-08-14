Moedas / ARWR
ARWR: Arrowhead Pharmaceuticals Inc
30.33 USD 1.20 (4.12%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARWR para hoje mudou para 4.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.82 e o mais alto foi 30.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Arrowhead Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
29.82 30.35
Faixa anual
9.57 31.12
- Fechamento anterior
- 29.13
- Open
- 29.82
- Bid
- 30.33
- Ask
- 30.63
- Low
- 29.82
- High
- 30.35
- Volume
- 200
- Mudança diária
- 4.12%
- Mudança mensal
- 33.44%
- Mudança de 6 meses
- 136.03%
- Mudança anual
- 57.97%
