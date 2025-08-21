Währungen / ARWR
ARWR: Arrowhead Pharmaceuticals Inc
31.51 USD 2.38 (8.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARWR hat sich für heute um 8.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.82 bis zu einem Hoch von 31.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arrowhead Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ARWR News
Tagesspanne
29.82 31.62
Jahresspanne
9.57 31.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.13
- Eröffnung
- 29.82
- Bid
- 31.51
- Ask
- 31.81
- Tief
- 29.82
- Hoch
- 31.62
- Volumen
- 6.667 K
- Tagesänderung
- 8.17%
- Monatsänderung
- 38.63%
- 6-Monatsänderung
- 145.21%
- Jahresänderung
- 64.11%
