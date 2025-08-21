KurseKategorien
ARWR: Arrowhead Pharmaceuticals Inc

31.51 USD 2.38 (8.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARWR hat sich für heute um 8.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.82 bis zu einem Hoch von 31.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arrowhead Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
29.82 31.62
Jahresspanne
9.57 31.62
Vorheriger Schlusskurs
29.13
Eröffnung
29.82
Bid
31.51
Ask
31.81
Tief
29.82
Hoch
31.62
Volumen
6.667 K
Tagesänderung
8.17%
Monatsänderung
38.63%
6-Monatsänderung
145.21%
Jahresänderung
64.11%
