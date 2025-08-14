FiyatlarBölümler
Dövizler / ARWR
Geri dön - Hisse senetleri

ARWR: Arrowhead Pharmaceuticals Inc

30.69 USD 0.82 (2.60%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARWR fiyatı bugün -2.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.25 ve Yüksek fiyatı olarak 31.66 aralığında işlem gördü.

Arrowhead Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARWR haberleri

Günlük aralık
30.25 31.66
Yıllık aralık
9.57 31.66
Önceki kapanış
31.51
Açılış
31.56
Satış
30.69
Alış
30.99
Düşük
30.25
Yüksek
31.66
Hacim
4.223 K
Günlük değişim
-2.60%
Aylık değişim
35.02%
6 aylık değişim
138.83%
Yıllık değişim
59.84%
21 Eylül, Pazar