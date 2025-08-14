Валюты / ARWR
ARWR: Arrowhead Pharmaceuticals Inc
29.42 USD 0.75 (2.62%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARWR за сегодня изменился на 2.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.48, а максимальная — 29.45.
Следите за динамикой Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARWR
Дневной диапазон
28.48 29.45
Годовой диапазон
9.57 31.12
- Предыдущее закрытие
- 28.67
- Open
- 28.75
- Bid
- 29.42
- Ask
- 29.72
- Low
- 28.48
- High
- 29.45
- Объем
- 4.086 K
- Дневное изменение
- 2.62%
- Месячное изменение
- 29.43%
- 6-месячное изменение
- 128.95%
- Годовое изменение
- 53.23%
