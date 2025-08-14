КотировкиРазделы
ARWR
ARWR: Arrowhead Pharmaceuticals Inc

29.42 USD 0.75 (2.62%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARWR за сегодня изменился на 2.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.48, а максимальная — 29.45.

Следите за динамикой Arrowhead Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
28.48 29.45
Годовой диапазон
9.57 31.12
Предыдущее закрытие
28.67
Open
28.75
Bid
29.42
Ask
29.72
Low
28.48
High
29.45
Объем
4.086 K
Дневное изменение
2.62%
Месячное изменение
29.43%
6-месячное изменение
128.95%
Годовое изменение
53.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.