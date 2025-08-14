货币 / ARWR
ARWR: Arrowhead Pharmaceuticals Inc
29.81 USD 0.39 (1.33%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARWR汇率已更改1.33%。当日，交易品种以低点29.20和高点29.81进行交易。
关注Arrowhead Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
29.20 29.81
年范围
9.57 31.12
- 前一天收盘价
- 29.42
- 开盘价
- 29.70
- 卖价
- 29.81
- 买价
- 30.11
- 最低价
- 29.20
- 最高价
- 29.81
- 交易量
- 488
- 日变化
- 1.33%
- 月变化
- 31.15%
- 6个月变化
- 131.98%
- 年变化
- 55.26%
