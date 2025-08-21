CotationsSections
Devises / ARWR
ARWR: Arrowhead Pharmaceuticals Inc

30.69 USD 0.82 (2.60%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARWR a changé de -2.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.25 et à un maximum de 31.66.

Range quotidien
30.25 31.66
Range Annuel
9.57 31.66
Clôture Précédente
31.51
Ouverture
31.56
Bid
30.69
Ask
30.99
Plus Bas
30.25
Plus Haut
31.66
Volume
4.223 K
Changement quotidien
-2.60%
Changement Mensuel
35.02%
Changement à 6 Mois
138.83%
Changement Annuel
59.84%
