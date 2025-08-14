クォートセクション
通貨 / ARWR
ARWR: Arrowhead Pharmaceuticals Inc

31.51 USD 2.38 (8.17%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARWRの今日の為替レートは、8.17%変化しました。日中、通貨は1あたり29.82の安値と31.62の高値で取引されました。

Arrowhead Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
29.82 31.62
1年のレンジ
9.57 31.62
以前の終値
29.13
始値
29.82
買値
31.51
買値
31.81
安値
29.82
高値
31.62
出来高
6.667 K
1日の変化
8.17%
1ヶ月の変化
38.63%
6ヶ月の変化
145.21%
1年の変化
64.11%
