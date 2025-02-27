Moedas / AMBC
AMBC: Ambac Financial Group Inc
9.17 USD 0.21 (2.34%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMBC para hoje mudou para 2.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.01 e o mais alto foi 9.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Ambac Financial Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMBC Notícias
- Ambac: The Turning Point Is Near (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ambac Q2 2025 slides: Premium growth surges 110% amid ongoing transformation
- Ambac Financial Group (AMBC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- American Coastal Insurance (ACIC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ProAssurance (PRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Essent Group (ESNT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Ambac Financial Group (AMBC) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Strength Seen in Ambac (AMBC): Can Its 17.7% Jump Turn into More Strength?
- Wisconsin regulator sets hearing date for Ambac Assurance sale
- Truist Securities initiates coverage on Ambac Financial stock with Buy rating
- Ambac extends deadline for $420 million legacy business sale to Oaktree
- Ambac Financial Group Provides Update on the Timing of the Sale of Its Legacy Financial Guarantee Business
- Ambac: Conversations To Acquire Competitors, News About Oaktree, And Cheap (NYSE:AMBC)
- Aegis Energy Announces Partnership with Everspan Group for new Excess Program for Petroleum Gasoline Haulers
- Ambac financial director Jeffrey Stein buys $96,900 in stock
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- S&P is reshuffling its key indexes
- Ambac Stock: Despite EPS Miss, It's A Growth Company (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ambac Financial Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMBC)
Faixa diária
9.01 9.20
Faixa anual
5.99 13.64
- Fechamento anterior
- 8.96
- Open
- 9.04
- Bid
- 9.17
- Ask
- 9.47
- Low
- 9.01
- High
- 9.20
- Volume
- 339
- Mudança diária
- 2.34%
- Mudança mensal
- 2.12%
- Mudança de 6 meses
- 5.52%
- Mudança anual
- -18.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh