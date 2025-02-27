Валюты / AMBC
AMBC: Ambac Financial Group Inc
8.77 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMBC за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.54, а максимальная — 8.80.
Следите за динамикой Ambac Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMBC
- Ambac: The Turning Point Is Near (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ambac Q2 2025 slides: Premium growth surges 110% amid ongoing transformation
- Ambac Financial Group (AMBC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- American Coastal Insurance (ACIC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ProAssurance (PRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Essent Group (ESNT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Ambac Financial Group (AMBC) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Strength Seen in Ambac (AMBC): Can Its 17.7% Jump Turn into More Strength?
- Wisconsin regulator sets hearing date for Ambac Assurance sale
- Truist Securities initiates coverage on Ambac Financial stock with Buy rating
- Ambac extends deadline for $420 million legacy business sale to Oaktree
- Ambac Financial Group Provides Update on the Timing of the Sale of Its Legacy Financial Guarantee Business
- Ambac: Conversations To Acquire Competitors, News About Oaktree, And Cheap (NYSE:AMBC)
- Aegis Energy Announces Partnership with Everspan Group for new Excess Program for Petroleum Gasoline Haulers
- Ambac financial director Jeffrey Stein buys $96,900 in stock
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- S&P is reshuffling its key indexes
- Ambac Stock: Despite EPS Miss, It's A Growth Company (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ambac Financial Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMBC)
Дневной диапазон
8.54 8.80
Годовой диапазон
5.99 13.64
- Предыдущее закрытие
- 8.78
- Open
- 8.74
- Bid
- 8.77
- Ask
- 9.07
- Low
- 8.54
- High
- 8.80
- Объем
- 842
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- -2.34%
- 6-месячное изменение
- 0.92%
- Годовое изменение
- -21.91%
