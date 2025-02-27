Devises / AMBC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AMBC: Ambac Financial Group Inc
9.12 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AMBC a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.02 et à un maximum de 9.15.
Suivez la dynamique Ambac Financial Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMBC Nouvelles
- Ambac: The Turning Point Is Near (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ambac Q2 2025 slides: Premium growth surges 110% amid ongoing transformation
- Ambac Financial Group (AMBC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- American Coastal Insurance (ACIC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ProAssurance (PRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Essent Group (ESNT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Ambac Financial Group (AMBC) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Strength Seen in Ambac (AMBC): Can Its 17.7% Jump Turn into More Strength?
- Wisconsin regulator sets hearing date for Ambac Assurance sale
- Truist Securities initiates coverage on Ambac Financial stock with Buy rating
- Ambac extends deadline for $420 million legacy business sale to Oaktree
- Ambac Financial Group Provides Update on the Timing of the Sale of Its Legacy Financial Guarantee Business
- Ambac: Conversations To Acquire Competitors, News About Oaktree, And Cheap (NYSE:AMBC)
- Aegis Energy Announces Partnership with Everspan Group for new Excess Program for Petroleum Gasoline Haulers
- Ambac financial director Jeffrey Stein buys $96,900 in stock
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- S&P is reshuffling its key indexes
- Ambac Stock: Despite EPS Miss, It's A Growth Company (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ambac Financial Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMBC)
Range quotidien
9.02 9.15
Range Annuel
5.99 13.64
- Clôture Précédente
- 9.12
- Ouverture
- 9.09
- Bid
- 9.12
- Ask
- 9.42
- Plus Bas
- 9.02
- Plus Haut
- 9.15
- Volume
- 530
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 1.56%
- Changement à 6 Mois
- 4.95%
- Changement Annuel
- -18.79%
20 septembre, samedi