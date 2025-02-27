Währungen / AMBC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMBC: Ambac Financial Group Inc
9.08 USD 0.04 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMBC hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.03 bis zu einem Hoch von 9.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ambac Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMBC News
- Ambac: The Turning Point Is Near (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ambac Q2 2025 slides: Premium growth surges 110% amid ongoing transformation
- Ambac Financial Group (AMBC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- American Coastal Insurance (ACIC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ProAssurance (PRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Essent Group (ESNT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Ambac Financial Group (AMBC) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Strength Seen in Ambac (AMBC): Can Its 17.7% Jump Turn into More Strength?
- Wisconsin regulator sets hearing date for Ambac Assurance sale
- Truist Securities initiates coverage on Ambac Financial stock with Buy rating
- Ambac extends deadline for $420 million legacy business sale to Oaktree
- Ambac Financial Group Provides Update on the Timing of the Sale of Its Legacy Financial Guarantee Business
- Ambac: Conversations To Acquire Competitors, News About Oaktree, And Cheap (NYSE:AMBC)
- Aegis Energy Announces Partnership with Everspan Group for new Excess Program for Petroleum Gasoline Haulers
- Ambac financial director Jeffrey Stein buys $96,900 in stock
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- S&P is reshuffling its key indexes
- Ambac Stock: Despite EPS Miss, It's A Growth Company (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ambac Financial Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMBC)
Tagesspanne
9.03 9.15
Jahresspanne
5.99 13.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.12
- Eröffnung
- 9.09
- Bid
- 9.08
- Ask
- 9.38
- Tief
- 9.03
- Hoch
- 9.15
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- 1.11%
- 6-Monatsänderung
- 4.49%
- Jahresänderung
- -19.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K