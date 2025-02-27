Valute / AMBC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AMBC: Ambac Financial Group Inc
9.12 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMBC ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.02 e ad un massimo di 9.15.
Segui le dinamiche di Ambac Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMBC News
- Ambac: The Turning Point Is Near (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ambac Q2 2025 slides: Premium growth surges 110% amid ongoing transformation
- Ambac Financial Group (AMBC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- American Coastal Insurance (ACIC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- ProAssurance (PRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: Essent Group (ESNT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Ambac Financial Group (AMBC) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Strength Seen in Ambac (AMBC): Can Its 17.7% Jump Turn into More Strength?
- Wisconsin regulator sets hearing date for Ambac Assurance sale
- Truist Securities initiates coverage on Ambac Financial stock with Buy rating
- Ambac extends deadline for $420 million legacy business sale to Oaktree
- Ambac Financial Group Provides Update on the Timing of the Sale of Its Legacy Financial Guarantee Business
- Ambac: Conversations To Acquire Competitors, News About Oaktree, And Cheap (NYSE:AMBC)
- Aegis Energy Announces Partnership with Everspan Group for new Excess Program for Petroleum Gasoline Haulers
- Ambac financial director Jeffrey Stein buys $96,900 in stock
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
- S&P is reshuffling its key indexes
- Ambac Stock: Despite EPS Miss, It's A Growth Company (NYSE:AMBC)
- Ambac Financial Group, Inc. (AMBC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Ambac Financial Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMBC)
Intervallo Giornaliero
9.02 9.15
Intervallo Annuale
5.99 13.64
- Chiusura Precedente
- 9.12
- Apertura
- 9.09
- Bid
- 9.12
- Ask
- 9.42
- Minimo
- 9.02
- Massimo
- 9.15
- Volume
- 530
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 1.56%
- Variazione Semestrale
- 4.95%
- Variazione Annuale
- -18.79%
20 settembre, sabato