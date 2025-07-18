Moedas / AGI
AGI: Alamos Gold Inc Class A
31.40 USD 0.20 (0.63%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AGI para hoje mudou para -0.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.21 e o mais alto foi 31.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Alamos Gold Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AGI Notícias
- Preço-alvo das ações da Alamos Gold elevado para C$ 51 pelo BMO após venda de ativo turco
- Alamos Gold stock price target raised to C$51 by BMO on Turkish asset sale
- AGI to Lower Debt Levels With Sale of Turkish Development Projects
- Preço-alvo das ações da Alamos Gold elevado para US$ 39 de US$ 38 pela Jefferies
- Alamos Gold stock price target raised to $39 from $38 at Jefferies on Turkish asset sale
- Karen Hao on the Empire of AI, AGI evangelists, and the cost of belief
- Alamos Gold stock hits all-time high at 33.12 USD
- Luca Mining: A Poor Q2, But Improvements Expected In The Second Half Of The Year (LUCA:CA)
- As Gold Prices Hit Record High, Is It Too Late To Invest? What The Charts Say.
- Alamos Gold stock hits all-time high at 31.16 USD
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Harmony Gold Mining ADR Scores Relative Strength Rating Upgrade; Hits Key Benchmark
- Newmont Corporation: Turnaround Potential That Still Has Room To Shine (NYSE:NEM)
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- Billion-Dollar Gold Showdown Nears Surprise Ending as Turkish Giant Eyes Alamos Mines
- The Mag 7’s AI Spending Spree Spells Trouble – Look Here Instead
- Alamos Gold Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGI)
- Alamos Gold Inc. (AGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alamos Gold Q2 2025 posts earnings beat, stock dips
- Alamos Gold beats Q2 earnings estimates as gold production rises
- Got Gold? 5 Hot Gold Mining Stocks
- EGO or AGI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Contango ORE, Inc. (CTGO) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Faixa diária
31.21 31.98
Faixa anual
17.43 34.01
- Fechamento anterior
- 31.60
- Open
- 31.35
- Bid
- 31.40
- Ask
- 31.70
- Low
- 31.21
- High
- 31.98
- Volume
- 8.140 K
- Mudança diária
- -0.63%
- Mudança mensal
- 0.87%
- Mudança de 6 meses
- 17.51%
- Mudança anual
- 56.53%
