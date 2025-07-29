통화 / AGI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AGI: Alamos Gold Inc Class A
32.33 USD 1.19 (3.82%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AGI 환율이 오늘 3.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.15이고 고가는 32.40이었습니다.
Alamos Gold Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGI News
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- 알라모스 골드 목표 주가, BMO가 터키 자산 매각에 힘입어 C$51로 상향
- Alamos Gold stock price target raised to C$51 by BMO on Turkish asset sale
- AGI to Lower Debt Levels With Sale of Turkish Development Projects
- 알라모스 골드 목표 주가, Jefferies, 터키 자산 매각에 39달러로 상향
- Alamos Gold stock price target raised to $39 from $38 at Jefferies on Turkish asset sale
- Karen Hao on the Empire of AI, AGI evangelists, and the cost of belief
- Alamos Gold stock hits all-time high at 33.12 USD
- Luca Mining: A Poor Q2, But Improvements Expected In The Second Half Of The Year (LUCA:CA)
- As Gold Prices Hit Record High, Is It Too Late To Invest? What The Charts Say.
- Alamos Gold stock hits all-time high at 31.16 USD
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Harmony Gold Mining ADR Scores Relative Strength Rating Upgrade; Hits Key Benchmark
- Newmont Corporation: Turnaround Potential That Still Has Room To Shine (NYSE:NEM)
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- Billion-Dollar Gold Showdown Nears Surprise Ending as Turkish Giant Eyes Alamos Mines
- The Mag 7’s AI Spending Spree Spells Trouble – Look Here Instead
- Alamos Gold Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGI)
- Alamos Gold Inc. (AGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alamos Gold Q2 2025 posts earnings beat, stock dips
- Alamos Gold beats Q2 earnings estimates as gold production rises
- Got Gold? 5 Hot Gold Mining Stocks
일일 변동 비율
31.15 32.40
년간 변동
17.43 34.01
- 이전 종가
- 31.14
- 시가
- 31.15
- Bid
- 32.33
- Ask
- 32.63
- 저가
- 31.15
- 고가
- 32.40
- 볼륨
- 10.278 K
- 일일 변동
- 3.82%
- 월 변동
- 3.85%
- 6개월 변동
- 21.00%
- 년간 변동율
- 61.17%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K