AGI: Alamos Gold Inc Class A
31.40 USD 0.20 (0.63%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AGI de hoy ha cambiado un -0.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.21, mientras que el máximo ha alcanzado 31.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alamos Gold Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGI News
- BMO eleva el precio objetivo de Alamos Gold a 51 dólares canadienses tras venta de activos turcos
- BMO eleva precio objetivo de Alamos Gold a C$51 tras venta de activos turcos
- Alamos Gold stock price target raised to C$51 by BMO on Turkish asset sale
- AGI to Lower Debt Levels With Sale of Turkish Development Projects
- Jefferies eleva precio objetivo de Alamos Gold a $39 tras venta de activos turcos
- Jefferies eleva el precio objetivo de Alamos Gold a 39 dólares desde 38 dólares tras la venta de activos turcos
- Alamos Gold stock price target raised to $39 from $38 at Jefferies on Turkish asset sale
- Karen Hao on the Empire of AI, AGI evangelists, and the cost of belief
- Las acciones de Alamos Gold alcanzan máximos históricos a 33,12 dólares
- Alamos Gold stock hits all-time high at 33.12 USD
- Luca Mining: A Poor Q2, But Improvements Expected In The Second Half Of The Year (LUCA:CA)
- As Gold Prices Hit Record High, Is It Too Late To Invest? What The Charts Say.
- Alamos Gold stock hits all-time high at 31.16 USD
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Harmony Gold Mining ADR Scores Relative Strength Rating Upgrade; Hits Key Benchmark
- Newmont Corporation: Turnaround Potential That Still Has Room To Shine (NYSE:NEM)
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- Billion-Dollar Gold Showdown Nears Surprise Ending as Turkish Giant Eyes Alamos Mines
- The Mag 7’s AI Spending Spree Spells Trouble – Look Here Instead
- Alamos Gold Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGI)
- Alamos Gold Inc. (AGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alamos Gold Q2 2025 posts earnings beat, stock dips
- Alamos Gold beats Q2 earnings estimates as gold production rises
Rango diario
31.21 31.98
Rango anual
17.43 34.01
- Cierres anteriores
- 31.60
- Open
- 31.35
- Bid
- 31.40
- Ask
- 31.70
- Low
- 31.21
- High
- 31.98
- Volumen
- 8.140 K
- Cambio diario
- -0.63%
- Cambio mensual
- 0.87%
- Cambio a 6 meses
- 17.51%
- Cambio anual
- 56.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B