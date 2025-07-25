通貨 / AGI
AGI: Alamos Gold Inc Class A
31.14 USD 0.26 (0.83%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGIの今日の為替レートは、-0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり30.81の安値と31.25の高値で取引されました。
Alamos Gold Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AGI News
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- BMO、トルコ資産売却によりアラモス・ゴールドの目標株価をC$51に引き上げ
- Alamos Gold stock price target raised to C$51 by BMO on Turkish asset sale
- AGI to Lower Debt Levels With Sale of Turkish Development Projects
- ジェフリーズ、トルコ資産売却によりアラモスゴールドの目標株価を38ドルから39ドルに引き上げ
- Alamos Gold stock price target raised to $39 from $38 at Jefferies on Turkish asset sale
- Karen Hao on the Empire of AI, AGI evangelists, and the cost of belief
- Alamos Gold stock hits all-time high at 33.12 USD
- Luca Mining: A Poor Q2, But Improvements Expected In The Second Half Of The Year (LUCA:CA)
- As Gold Prices Hit Record High, Is It Too Late To Invest? What The Charts Say.
- Alamos Gold stock hits all-time high at 31.16 USD
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Harmony Gold Mining ADR Scores Relative Strength Rating Upgrade; Hits Key Benchmark
- Newmont Corporation: Turnaround Potential That Still Has Room To Shine (NYSE:NEM)
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- Billion-Dollar Gold Showdown Nears Surprise Ending as Turkish Giant Eyes Alamos Mines
- The Mag 7’s AI Spending Spree Spells Trouble – Look Here Instead
- Alamos Gold Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGI)
- Alamos Gold Inc. (AGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alamos Gold Q2 2025 posts earnings beat, stock dips
- Alamos Gold beats Q2 earnings estimates as gold production rises
- Got Gold? 5 Hot Gold Mining Stocks
- EGO or AGI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
1日のレンジ
30.81 31.25
1年のレンジ
17.43 34.01
- 以前の終値
- 31.40
- 始値
- 31.03
- 買値
- 31.14
- 買値
- 31.44
- 安値
- 30.81
- 高値
- 31.25
- 出来高
- 7.428 K
- 1日の変化
- -0.83%
- 1ヶ月の変化
- 0.03%
- 6ヶ月の変化
- 16.54%
- 1年の変化
- 55.23%
