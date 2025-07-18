КотировкиРазделы
Валюты / AGI
AGI: Alamos Gold Inc Class A

31.60 USD 1.83 (5.47%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AGI за сегодня изменился на -5.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.47, а максимальная — 33.43.

Следите за динамикой Alamos Gold Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.47 33.43
Годовой диапазон
17.43 34.01
Предыдущее закрытие
33.43
Open
33.41
Bid
31.60
Ask
31.90
Low
31.47
High
33.43
Объем
11.084 K
Дневное изменение
-5.47%
Месячное изменение
1.51%
6-месячное изменение
18.26%
Годовое изменение
57.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.