Валюты / AGI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AGI: Alamos Gold Inc Class A
31.60 USD 1.83 (5.47%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGI за сегодня изменился на -5.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.47, а максимальная — 33.43.
Следите за динамикой Alamos Gold Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AGI
- BMO повышает целевую цену акций Alamos Gold до C$51 после продажи турецких активов
- Alamos Gold stock price target raised to C$51 by BMO on Turkish asset sale
- AGI to Lower Debt Levels With Sale of Turkish Development Projects
- Jefferies повышает целевую цену акций Alamos Gold до $39 с $38 после продажи турецких активов
- Alamos Gold stock price target raised to $39 from $38 at Jefferies on Turkish asset sale
- Karen Hao on the Empire of AI, AGI evangelists, and the cost of belief
- Alamos Gold stock hits all-time high at 33.12 USD
- Luca Mining: A Poor Q2, But Improvements Expected In The Second Half Of The Year (LUCA:CA)
- As Gold Prices Hit Record High, Is It Too Late To Invest? What The Charts Say.
- Alamos Gold stock hits all-time high at 31.16 USD
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Harmony Gold Mining ADR Scores Relative Strength Rating Upgrade; Hits Key Benchmark
- Newmont Corporation: Turnaround Potential That Still Has Room To Shine (NYSE:NEM)
- Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22): Are The Others In Your Portfolio? Zoom, Royal Caribbean Cruises, And Ubiquiti Are Among Top Large Cap Gainers Last Week (August 18-August 22)...
- Billion-Dollar Gold Showdown Nears Surprise Ending as Turkish Giant Eyes Alamos Mines
- The Mag 7’s AI Spending Spree Spells Trouble – Look Here Instead
- Alamos Gold Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGI)
- Alamos Gold Inc. (AGI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alamos Gold Q2 2025 posts earnings beat, stock dips
- Alamos Gold beats Q2 earnings estimates as gold production rises
- Got Gold? 5 Hot Gold Mining Stocks
- EGO or AGI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Contango ORE, Inc. (CTGO) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
Дневной диапазон
31.47 33.43
Годовой диапазон
17.43 34.01
- Предыдущее закрытие
- 33.43
- Open
- 33.41
- Bid
- 31.60
- Ask
- 31.90
- Low
- 31.47
- High
- 33.43
- Объем
- 11.084 K
- Дневное изменение
- -5.47%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- 18.26%
- Годовое изменение
- 57.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.