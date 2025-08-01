Dövizler / AGI
AGI: Alamos Gold Inc Class A
32.33 USD 1.19 (3.82%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AGI fiyatı bugün 3.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.15 ve Yüksek fiyatı olarak 32.40 aralığında işlem gördü.
Alamos Gold Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AGI haberleri
Günlük aralık
31.15 32.40
Yıllık aralık
17.43 34.01
- Önceki kapanış
- 31.14
- Açılış
- 31.15
- Satış
- 32.33
- Alış
- 32.63
- Düşük
- 31.15
- Yüksek
- 32.40
- Hacim
- 10.278 K
- Günlük değişim
- 3.82%
- Aylık değişim
- 3.85%
- 6 aylık değişim
- 21.00%
- Yıllık değişim
- 61.17%
21 Eylül, Pazar