AGI: Alamos Gold Inc Class A

32.33 USD 1.19 (3.82%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AGI fiyatı bugün 3.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.15 ve Yüksek fiyatı olarak 32.40 aralığında işlem gördü.

Alamos Gold Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
31.15 32.40
Yıllık aralık
17.43 34.01
Önceki kapanış
31.14
Açılış
31.15
Satış
32.33
Alış
32.63
Düşük
31.15
Yüksek
32.40
Hacim
10.278 K
Günlük değişim
3.82%
Aylık değişim
3.85%
6 aylık değişim
21.00%
Yıllık değişim
61.17%
21 Eylül, Pazar