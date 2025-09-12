Moedas / AFRM
AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A
90.40 USD 0.44 (0.49%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AFRM para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 87.63 e o mais alto foi 91.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Affirm Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
87.63 91.17
Faixa anual
30.91 100.00
- Fechamento anterior
- 89.96
- Open
- 89.77
- Bid
- 90.40
- Ask
- 90.70
- Low
- 87.63
- High
- 91.17
- Volume
- 17.268 K
- Mudança diária
- 0.49%
- Mudança mensal
- 5.87%
- Mudança de 6 meses
- 103.33%
- Mudança anual
- 120.97%
