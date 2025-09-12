КотировкиРазделы
AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A

89.96 USD 0.53 (0.59%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AFRM за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.76, а максимальная — 90.31.

Следите за динамикой Affirm Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
86.76 90.31
Годовой диапазон
30.91 100.00
Предыдущее закрытие
89.43
Open
89.10
Bid
89.96
Ask
90.26
Low
86.76
High
90.31
Объем
16.298 K
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
5.35%
6-месячное изменение
102.34%
Годовое изменение
119.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.