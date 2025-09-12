Валюты / AFRM
AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A
89.96 USD 0.53 (0.59%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFRM за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.76, а максимальная — 90.31.
Следите за динамикой Affirm Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AFRM
- Affirm Unveils In-Store Pay Later Option Through Apple Pay
- Webtoon (WBTN) Soars 5.1%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Evercore видит рост для Affirm благодаря партнерству с Apple Pay в офлайн-магазинах
- Evercore sees boost for Affirm as Apple Pay partnership unlocks in-store GMV
- Needham начинает покрытие акций Klarna с рейтингом "Держать", ссылаясь на опасения по поводу оценки
- Needham initiates Klarna stock with Hold rating, citing valuation concerns
- Evercore ISI подтверждает рейтинг Outperform для акций Affirm на фоне расширения Apple Pay
- Evercore ISI reiterates Outperform rating on Affirm stock amid Apple Pay expansion
- Акции Affirm растут после подтверждения рейтинга "Покупать" от Goldman Sachs на фоне расширения Apple Pay Later
- Affirm stock rises as Goldman Sachs reiterates Buy rating on Apple Pay Later expansion
- Sezzle: Incredible Buy Or Risky Business? (NASDAQ:SEZL)
- Акции Affirm растут на фоне расширения платежных опций на Apple Pay в магазинах
- Affirm stock rises as payment options expand to Apple Pay in-store
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Affirm теперь предлагает опцию оплаты позже с Apple Pay в магазинах
- Affirm now offers pay later option with Apple Pay in-store
- Klarna IPO, Mistral mega-round fuel Europe’s Wall Street tech revival
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Affirm Holdings (AFRM) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Affirm Holdings, Inc. (AFRM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
Дневной диапазон
86.76 90.31
Годовой диапазон
30.91 100.00
- Предыдущее закрытие
- 89.43
- Open
- 89.10
- Bid
- 89.96
- Ask
- 90.26
- Low
- 86.76
- High
- 90.31
- Объем
- 16.298 K
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 5.35%
- 6-месячное изменение
- 102.34%
- Годовое изменение
- 119.90%
