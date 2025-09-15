Valute / AFRM
AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A
92.18 USD 2.27 (2.52%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFRM ha avuto una variazione del 2.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.28 e ad un massimo di 92.56.
Segui le dinamiche di Affirm Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AFRM News
- How ServiceTitan Is Rewiring Skilled Trades For The Digital Age
- Affirm Holdings (AFRM) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- PayPal & Google Tie-Up: Is Growth Just Around the Corner?
- ULTY: Eye-Popping 88%+ Distribution Yield From Volatile Holdings (NYSEARCA:ULTY)
- Affirm Expands BNPL Reach With ServiceTitan & Vagaro Partnerships
- Affirm vs. Block: Which Fintech Stock Has More Growth Potential?
- Affirm Unveils In-Store Pay Later Option Through Apple Pay
- Webtoon (WBTN) Soars 5.1%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Evercore vede un impulso per Affirm grazie alla partnership con Apple Pay per i pagamenti in negozio
- Evercore sees boost for Affirm as Apple Pay partnership unlocks in-store GMV
- Needham inizia la copertura del titolo Klarna con rating Hold, citando preoccupazioni sulla valutazione
- Needham initiates Klarna stock with Hold rating, citing valuation concerns
- Evercore ISI conferma rating Outperform su Affirm in seguito all’espansione di Apple Pay
- Evercore ISI reiterates Outperform rating on Affirm stock amid Apple Pay expansion
- Il titolo Affirm sale dopo che Goldman Sachs riconferma il rating Buy
- Affirm stock rises as Goldman Sachs reiterates Buy rating on Apple Pay Later expansion
- Sezzle: Incredible Buy Or Risky Business? (NASDAQ:SEZL)
- Le azioni di Affirm salgono con l’espansione delle opzioni di pagamento su Apple Pay nei negozi fisici
- Affirm stock rises as payment options expand to Apple Pay in-store
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Affirm ora offre l’opzione di pagamento posticipato con Apple Pay nei negozi
- Affirm now offers pay later option with Apple Pay in-store
- Klarna IPO, Mistral mega-round fuel Europe’s Wall Street tech revival
Intervallo Giornaliero
89.28 92.56
Intervallo Annuale
30.91 100.00
- Chiusura Precedente
- 89.91
- Apertura
- 89.95
- Bid
- 92.18
- Ask
- 92.48
- Minimo
- 89.28
- Massimo
- 92.56
- Volume
- 14.999 K
- Variazione giornaliera
- 2.52%
- Variazione Mensile
- 7.95%
- Variazione Semestrale
- 107.33%
- Variazione Annuale
- 125.32%
