AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A

92.18 USD 2.27 (2.52%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFRM ha avuto una variazione del 2.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.28 e ad un massimo di 92.56.

Segui le dinamiche di Affirm Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
89.28 92.56
Intervallo Annuale
30.91 100.00
Chiusura Precedente
89.91
Apertura
89.95
Bid
92.18
Ask
92.48
Minimo
89.28
Massimo
92.56
Volume
14.999 K
Variazione giornaliera
2.52%
Variazione Mensile
7.95%
Variazione Semestrale
107.33%
Variazione Annuale
125.32%
