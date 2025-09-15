FiyatlarBölümler
AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A

92.18 USD 2.27 (2.52%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AFRM fiyatı bugün 2.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.28 ve Yüksek fiyatı olarak 92.56 aralığında işlem gördü.

Affirm Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
89.28 92.56
Yıllık aralık
30.91 100.00
Önceki kapanış
89.91
Açılış
89.95
Satış
92.18
Alış
92.48
Düşük
89.28
Yüksek
92.56
Hacim
14.999 K
Günlük değişim
2.52%
Aylık değişim
7.95%
6 aylık değişim
107.33%
Yıllık değişim
125.32%
