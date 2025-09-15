Dövizler / AFRM
AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A
92.18 USD 2.27 (2.52%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AFRM fiyatı bugün 2.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.28 ve Yüksek fiyatı olarak 92.56 aralığında işlem gördü.
Affirm Holdings Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AFRM haberleri
Günlük aralık
89.28 92.56
Yıllık aralık
30.91 100.00
- Önceki kapanış
- 89.91
- Açılış
- 89.95
- Satış
- 92.18
- Alış
- 92.48
- Düşük
- 89.28
- Yüksek
- 92.56
- Hacim
- 14.999 K
- Günlük değişim
- 2.52%
- Aylık değişim
- 7.95%
- 6 aylık değişim
- 107.33%
- Yıllık değişim
- 125.32%
21 Eylül, Pazar