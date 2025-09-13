Währungen / AFRM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A
89.91 USD 0.49 (0.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AFRM hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.33 bis zu einem Hoch von 91.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Affirm Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFRM News
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- PayPal & Google Tie-Up: Is Growth Just Around the Corner?
- ULTY: Eye-Popping 88%+ Distribution Yield From Volatile Holdings (NYSEARCA:ULTY)
- Affirm Expands BNPL Reach With ServiceTitan & Vagaro Partnerships
- Affirm vs. Block: Which Fintech Stock Has More Growth Potential?
- Affirm Unveils In-Store Pay Later Option Through Apple Pay
- Webtoon (WBTN) Soars 5.1%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Evercore sees boost for Affirm as Apple Pay partnership unlocks in-store GMV
- Klarna: Needham startet Coverage mit „Hold“ – Bewertung als zu hoch erachtet
- Needham initiates Klarna stock with Hold rating, citing valuation concerns
- Ausweitung der Apple-Pay-Kooperation: Evercore ISI bestätigt Outperform-Rating für Affirm
- Evercore ISI reiterates Outperform rating on Affirm stock amid Apple Pay expansion
- Affirm-Aktie im Aufwind: Goldman Sachs bekräftigt Kaufempfehlung nach Ausbau der Apple Pay Later-Integration
- Affirm stock rises as Goldman Sachs reiterates Buy rating on Apple Pay Later expansion
- Sezzle: Incredible Buy Or Risky Business? (NASDAQ:SEZL)
- Affirm-Aktie legt zu: Zahlungsoptionen auf Apple Pay im stationären Handel erweitert
- Affirm stock rises as payment options expand to Apple Pay in-store
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Affirm integriert Ratenkauf-Optionen in Apple Pay für den stationären Handel
- Affirm now offers pay later option with Apple Pay in-store
- Klarna IPO, Mistral mega-round fuel Europe’s Wall Street tech revival
- I’m Bullish Again, Yet I’m Keeping My 20% Discount Rule (NYSEARCA:SPY)
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
Tagesspanne
89.33 91.96
Jahresspanne
30.91 100.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 90.40
- Eröffnung
- 91.16
- Bid
- 89.91
- Ask
- 90.21
- Tief
- 89.33
- Hoch
- 91.96
- Volumen
- 12.487 K
- Tagesänderung
- -0.54%
- Monatsänderung
- 5.29%
- 6-Monatsänderung
- 102.23%
- Jahresänderung
- 119.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K