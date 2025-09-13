KurseKategorien
AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A

89.91 USD 0.49 (0.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AFRM hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.33 bis zu einem Hoch von 91.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Affirm Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
89.33 91.96
Jahresspanne
30.91 100.00
Vorheriger Schlusskurs
90.40
Eröffnung
91.16
Bid
89.91
Ask
90.21
Tief
89.33
Hoch
91.96
Volumen
12.487 K
Tagesänderung
-0.54%
Monatsänderung
5.29%
6-Monatsänderung
102.23%
Jahresänderung
119.78%
