Devises / AFRM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A
92.18 USD 2.27 (2.52%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AFRM a changé de 2.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.28 et à un maximum de 92.56.
Suivez la dynamique Affirm Holdings Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFRM Nouvelles
- How ServiceTitan Is Rewiring Skilled Trades For The Digital Age
- Affirm Holdings (AFRM) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- PayPal & Google Tie-Up: Is Growth Just Around the Corner?
- ULTY: Eye-Popping 88%+ Distribution Yield From Volatile Holdings (NYSEARCA:ULTY)
- Affirm Expands BNPL Reach With ServiceTitan & Vagaro Partnerships
- Affirm vs. Block: Which Fintech Stock Has More Growth Potential?
- Affirm Unveils In-Store Pay Later Option Through Apple Pay
- Webtoon (WBTN) Soars 5.1%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Evercore voit un coup de pouce pour Affirm grâce au partenariat Apple Pay qui débloque le GMV en magasin
- Evercore sees boost for Affirm as Apple Pay partnership unlocks in-store GMV
- Needham initie la couverture de l’action Klarna avec une note "Conserver", citant des préoccupations de valorisation
- Needham initiates Klarna stock with Hold rating, citing valuation concerns
- Evercore ISI maintient sa note Surperformance sur l’action Affirm suite à l’expansion d’Apple Pay
- Evercore ISI reiterates Outperform rating on Affirm stock amid Apple Pay expansion
- Le titre d’Affirm grimpe alors que Goldman Sachs réitère sa recommandation d’achat
- Affirm stock rises as Goldman Sachs reiterates Buy rating on Apple Pay Later expansion
- Sezzle: Incredible Buy Or Risky Business? (NASDAQ:SEZL)
- Le cours d’Affirm grimpe suite à l’extension des options de paiement à Apple Pay en magasin
- Affirm stock rises as payment options expand to Apple Pay in-store
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Affirm propose désormais l’option de paiement différé avec Apple Pay en magasin
- Affirm now offers pay later option with Apple Pay in-store
- Klarna IPO, Mistral mega-round fuel Europe’s Wall Street tech revival
Range quotidien
89.28 92.56
Range Annuel
30.91 100.00
- Clôture Précédente
- 89.91
- Ouverture
- 89.95
- Bid
- 92.18
- Ask
- 92.48
- Plus Bas
- 89.28
- Plus Haut
- 92.56
- Volume
- 14.999 K
- Changement quotidien
- 2.52%
- Changement Mensuel
- 7.95%
- Changement à 6 Mois
- 107.33%
- Changement Annuel
- 125.32%
20 septembre, samedi