AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A

92.18 USD 2.27 (2.52%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AFRM a changé de 2.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.28 et à un maximum de 92.56.

Suivez la dynamique Affirm Holdings Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
89.28 92.56
Range Annuel
30.91 100.00
Clôture Précédente
89.91
Ouverture
89.95
Bid
92.18
Ask
92.48
Plus Bas
89.28
Plus Haut
92.56
Volume
14.999 K
Changement quotidien
2.52%
Changement Mensuel
7.95%
Changement à 6 Mois
107.33%
Changement Annuel
125.32%
20 septembre, samedi