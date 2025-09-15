Divisas / AFRM
AFRM: Affirm Holdings Inc - Class A
90.40 USD 0.44 (0.49%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AFRM de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.63, mientras que el máximo ha alcanzado 91.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Affirm Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
87.63 91.17
Rango anual
30.91 100.00
- Cierres anteriores
- 89.96
- Open
- 89.77
- Bid
- 90.40
- Ask
- 90.70
- Low
- 87.63
- High
- 91.17
- Volumen
- 14.407 K
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- 5.87%
- Cambio a 6 meses
- 103.33%
- Cambio anual
- 120.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B