Moedas / AEM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AEM: Agnico Eagle Mines Limited
153.32 USD 0.90 (0.59%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AEM para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 149.70 e o mais alto foi 154.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Agnico Eagle Mines Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEM Notícias
- Wheaton Precious Metals: Impressive Past Returns, Limited Future Upside (NYSE:WPM)
- AU Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- B2Gold Confirms Total 2025 Production Outlook Despite Goose Mine Cut
- Is Newmont Stock Still a Buy After a 36% Rally in 3 Months?
- Does Kinross Gold's 49% Surge in 3 Months Justify Buying it Now?
- AGI to Lower Debt Levels With Sale of Turkish Development Projects
- What Makes Agnico Eagle Mines (AEM) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- This Top Basic Materials Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- If You Invested $1000 in Agnico Eagle Mines a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Zacks Industry Outlook Highlights Newmont Mining, Agnico Eagle Mines, Barrick Mining, Franco-Nevada and Kinross Gold
- Get On the Gold Train With This Soaring ETF
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- This Gold Stock Is Rising As The Shiny Metal Holds Above $3,600
- PAAS Reports Mineral Reserves With La Colorada Exploration Success
- Is Agnico (AEM) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Is Agnico Eagle Mines (AEM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Wall Street Analysts See Agnico (AEM) as a Buy: Should You Invest?
- WPM Boosts Gold Reserves With Carcetti's Hemlo Mine Financing Package
- Agnico Eagle Increases Investment in Maple Through Private Placement
- Agnico Eagle Trades at a Premium Valuation: What Should Investors Do?
- Teck Resources Shares Up 14% on Merger Deal With Anglo American
- Agnico Eagle Sells 11.3% Orla Mining Stake, Plans to Redeploy Capital
- Should You Buy Barrick Mining Stock After a 28% Rally in a Month?
Faixa diária
149.70 154.93
Faixa anual
75.17 156.11
- Fechamento anterior
- 152.42
- Open
- 150.47
- Bid
- 153.32
- Ask
- 153.62
- Low
- 149.70
- High
- 154.93
- Volume
- 8.375 K
- Mudança diária
- 0.59%
- Mudança mensal
- 5.31%
- Mudança de 6 meses
- 40.13%
- Mudança anual
- 88.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh