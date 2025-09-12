Dövizler / AEM
AEM: Agnico Eagle Mines Limited
161.23 USD 6.83 (4.42%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AEM fiyatı bugün 4.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 154.88 ve Yüksek fiyatı olarak 162.53 aralığında işlem gördü.
Agnico Eagle Mines Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
154.88 162.53
Yıllık aralık
75.17 162.53
- Önceki kapanış
- 154.40
- Açılış
- 155.43
- Satış
- 161.23
- Alış
- 161.53
- Düşük
- 154.88
- Yüksek
- 162.53
- Hacim
- 9.345 K
- Günlük değişim
- 4.42%
- Aylık değişim
- 10.74%
- 6 aylık değişim
- 47.36%
- Yıllık değişim
- 98.66%
21 Eylül, Pazar