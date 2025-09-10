Divisas / AEM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AEM: Agnico Eagle Mines Limited
153.32 USD 0.90 (0.59%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AEM de hoy ha cambiado un 0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 149.70, mientras que el máximo ha alcanzado 154.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Agnico Eagle Mines Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEM News
- Wheaton Precious Metals: Impressive Past Returns, Limited Future Upside (NYSE:WPM)
- AU Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- B2Gold Confirms Total 2025 Production Outlook Despite Goose Mine Cut
- Is Newmont Stock Still a Buy After a 36% Rally in 3 Months?
- Does Kinross Gold's 49% Surge in 3 Months Justify Buying it Now?
- AGI to Lower Debt Levels With Sale of Turkish Development Projects
- What Makes Agnico Eagle Mines (AEM) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- This Top Basic Materials Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- If You Invested $1000 in Agnico Eagle Mines a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Zacks Industry Outlook Highlights Newmont Mining, Agnico Eagle Mines, Barrick Mining, Franco-Nevada and Kinross Gold
- Get On the Gold Train With This Soaring ETF
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- This Gold Stock Is Rising As The Shiny Metal Holds Above $3,600
- PAAS Reports Mineral Reserves With La Colorada Exploration Success
- Is Agnico (AEM) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Is Agnico Eagle Mines (AEM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Wall Street Analysts See Agnico (AEM) as a Buy: Should You Invest?
- WPM Boosts Gold Reserves With Carcetti's Hemlo Mine Financing Package
- Agnico Eagle Increases Investment in Maple Through Private Placement
- Agnico Eagle Trades at a Premium Valuation: What Should Investors Do?
- Teck Resources Shares Up 14% on Merger Deal With Anglo American
- Agnico Eagle Sells 11.3% Orla Mining Stake, Plans to Redeploy Capital
- Should You Buy Barrick Mining Stock After a 28% Rally in a Month?
Rango diario
149.70 154.93
Rango anual
75.17 156.11
- Cierres anteriores
- 152.42
- Open
- 150.47
- Bid
- 153.32
- Ask
- 153.62
- Low
- 149.70
- High
- 154.93
- Volumen
- 8.375 K
- Cambio diario
- 0.59%
- Cambio mensual
- 5.31%
- Cambio a 6 meses
- 40.13%
- Cambio anual
- 88.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B