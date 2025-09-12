QuotazioniSezioni
AEM: Agnico Eagle Mines Limited

161.23 USD 6.83 (4.42%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AEM ha avuto una variazione del 4.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 154.88 e ad un massimo di 162.53.

Segui le dinamiche di Agnico Eagle Mines Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
154.88 162.53
Intervallo Annuale
75.17 162.53
Chiusura Precedente
154.40
Apertura
155.43
Bid
161.23
Ask
161.53
Minimo
154.88
Massimo
162.53
Volume
9.345 K
Variazione giornaliera
4.42%
Variazione Mensile
10.74%
Variazione Semestrale
47.36%
Variazione Annuale
98.66%
20 settembre, sabato