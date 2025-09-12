Valute / AEM
AEM: Agnico Eagle Mines Limited
161.23 USD 6.83 (4.42%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AEM ha avuto una variazione del 4.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 154.88 e ad un massimo di 162.53.
Segui le dinamiche di Agnico Eagle Mines Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AEM News
- Gold Continues To Outshine Equities
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Il titolo di AngloGold Ashanti raggiunge il massimo storico a 67,68 USD
- Il titolo di Agnico-Eagle Mines raggiunge il massimo storico a 156,3 USD
- Agnico-Eagle Mines stock hits all-time high at 156.3 USD
- USAS Boosts Mine Efficiency With Galena No. 3 Shaft's Phase 1 Upgrades
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Agnico Eagle Mines Limited (AEM) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Wheaton Precious Metals: Impressive Past Returns, Limited Future Upside (NYSE:WPM)
- AU Stock Hits 52-Week High: What's Aiding Its Performance?
- B2Gold Confirms Total 2025 Production Outlook Despite Goose Mine Cut
- Is Newmont Stock Still a Buy After a 36% Rally in 3 Months?
- Does Kinross Gold's 49% Surge in 3 Months Justify Buying it Now?
- AGI to Lower Debt Levels With Sale of Turkish Development Projects
- What Makes Agnico Eagle Mines (AEM) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- This Top Basic Materials Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- If You Invested $1000 in Agnico Eagle Mines a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Zacks Industry Outlook Highlights Newmont Mining, Agnico Eagle Mines, Barrick Mining, Franco-Nevada and Kinross Gold
- Get On the Gold Train With This Soaring ETF
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- This Gold Stock Is Rising As The Shiny Metal Holds Above $3,600
- PAAS Reports Mineral Reserves With La Colorada Exploration Success
- Is Agnico (AEM) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
Intervallo Giornaliero
154.88 162.53
Intervallo Annuale
75.17 162.53
- Chiusura Precedente
- 154.40
- Apertura
- 155.43
- Bid
- 161.23
- Ask
- 161.53
- Minimo
- 154.88
- Massimo
- 162.53
- Volume
- 9.345 K
- Variazione giornaliera
- 4.42%
- Variazione Mensile
- 10.74%
- Variazione Semestrale
- 47.36%
- Variazione Annuale
- 98.66%
