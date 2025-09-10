Валюты / AEM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AEM: Agnico Eagle Mines Limited
152.42 USD 1.41 (0.92%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AEM за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 150.85, а максимальная — 154.13.
Следите за динамикой Agnico Eagle Mines Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AEM
- B2Gold Confirms Total 2025 Production Outlook Despite Goose Mine Cut
- Is Newmont Stock Still a Buy After a 36% Rally in 3 Months?
- Does Kinross Gold's 49% Surge in 3 Months Justify Buying it Now?
- AGI to Lower Debt Levels With Sale of Turkish Development Projects
- What Makes Agnico Eagle Mines (AEM) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- This Top Basic Materials Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- If You Invested $1000 in Agnico Eagle Mines a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Zacks Industry Outlook Highlights Newmont Mining, Agnico Eagle Mines, Barrick Mining, Franco-Nevada and Kinross Gold
- Get On the Gold Train With This Soaring ETF
- Gold sizzles — really sizzles — before Fed decision
- This Gold Stock Is Rising As The Shiny Metal Holds Above $3,600
- PAAS Reports Mineral Reserves With La Colorada Exploration Success
- Is Agnico (AEM) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Is Agnico Eagle Mines (AEM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Wall Street Analysts See Agnico (AEM) as a Buy: Should You Invest?
- WPM Boosts Gold Reserves With Carcetti's Hemlo Mine Financing Package
- Agnico Eagle Increases Investment in Maple Through Private Placement
- Agnico Eagle Trades at a Premium Valuation: What Should Investors Do?
- Teck Resources Shares Up 14% on Merger Deal With Anglo American
- Agnico Eagle Sells 11.3% Orla Mining Stake, Plans to Redeploy Capital
- Should You Buy Barrick Mining Stock After a 28% Rally in a Month?
- 5 Gold Mining Stocks to Buy Amid Fed Rate Cut Expectation in September
- Agnico-Eagle Mines stock hits all-time high at 155.54 USD
Дневной диапазон
150.85 154.13
Годовой диапазон
75.17 156.11
- Предыдущее закрытие
- 153.83
- Open
- 153.52
- Bid
- 152.42
- Ask
- 152.72
- Low
- 150.85
- High
- 154.13
- Объем
- 7.045 K
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- 4.69%
- 6-месячное изменение
- 39.31%
- Годовое изменение
- 87.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.