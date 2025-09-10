КотировкиРазделы
Валюты / AEM
Назад в Рынок акций США

AEM: Agnico Eagle Mines Limited

152.42 USD 1.41 (0.92%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AEM за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 150.85, а максимальная — 154.13.

Следите за динамикой Agnico Eagle Mines Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AEM

Дневной диапазон
150.85 154.13
Годовой диапазон
75.17 156.11
Предыдущее закрытие
153.83
Open
153.52
Bid
152.42
Ask
152.72
Low
150.85
High
154.13
Объем
7.045 K
Дневное изменение
-0.92%
Месячное изменение
4.69%
6-месячное изменение
39.31%
Годовое изменение
87.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.