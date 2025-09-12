Devises / AEM
AEM: Agnico Eagle Mines Limited
161.23 USD 6.83 (4.42%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AEM a changé de 4.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 154.88 et à un maximum de 162.53.
Suivez la dynamique Agnico Eagle Mines Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
