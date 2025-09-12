CotationsSections
Devises / AEM
Retour à Actions

AEM: Agnico Eagle Mines Limited

161.23 USD 6.83 (4.42%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AEM a changé de 4.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 154.88 et à un maximum de 162.53.

Suivez la dynamique Agnico Eagle Mines Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AEM Nouvelles

Range quotidien
154.88 162.53
Range Annuel
75.17 162.53
Clôture Précédente
154.40
Ouverture
155.43
Bid
161.23
Ask
161.53
Plus Bas
154.88
Plus Haut
162.53
Volume
9.345 K
Changement quotidien
4.42%
Changement Mensuel
10.74%
Changement à 6 Mois
47.36%
Changement Annuel
98.66%
20 septembre, samedi