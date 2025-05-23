Moedas / ADN
ADN: Advent Technologies Holdings Inc - Class A
3.37 USD 0.13 (4.01%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADN para hoje mudou para 4.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.35 e o mais alto foi 3.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Advent Technologies Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ADN Notícias
- Advent Technologies recebe pedido de MEA de empresa de transporte europeia
- Advent Technologies receives MEA order from European transport firm
- Advent Technologies advances fuel cell technology for aviation
- Advent receives initial order for HT-PEM technology from energy firm
- Advent Technologies faces potential Nasdaq delisting, plans to appeal decision
- Advent Technologies partners with semiconductor firm for gas sensor development
- Advent supplies fuel cell tech for Stralis hydrogen aircraft
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ballard Power: Waiting For New Leadership To Right The Ship - Hold (NASDAQ:BLDP)
- Advent Technologies Receives Nasdaq Notice on Late Filing of its Form 10-Q
Faixa diária
3.35 3.54
Faixa anual
1.71 8.79
- Fechamento anterior
- 3.24
- Open
- 3.39
- Bid
- 3.37
- Ask
- 3.67
- Low
- 3.35
- High
- 3.54
- Volume
- 567
- Mudança diária
- 4.01%
- Mudança mensal
- -19.38%
- Mudança de 6 meses
- -20.33%
- Mudança anual
- 56.02%
