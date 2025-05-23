Divisas / ADN
ADN: Advent Technologies Holdings Inc - Class A
3.24 USD 0.05 (1.57%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ADN de hoy ha cambiado un 1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.14, mientras que el máximo ha alcanzado 3.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Advent Technologies Holdings Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ADN News
- Advent Technologies advances fuel cell technology for aviation
- Advent receives initial order for HT-PEM technology from energy firm
- Advent Technologies faces potential Nasdaq delisting, plans to appeal decision
- Advent Technologies partners with semiconductor firm for gas sensor development
- Advent supplies fuel cell tech for Stralis hydrogen aircraft
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ballard Power: Waiting For New Leadership To Right The Ship - Hold (NASDAQ:BLDP)
- Advent Technologies Receives Nasdaq Notice on Late Filing of its Form 10-Q
Rango diario
3.14 3.35
Rango anual
1.71 8.79
- Cierres anteriores
- 3.19
- Open
- 3.23
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Low
- 3.14
- High
- 3.35
- Volumen
- 219
- Cambio diario
- 1.57%
- Cambio mensual
- -22.49%
- Cambio a 6 meses
- -23.40%
- Cambio anual
- 50.00%
