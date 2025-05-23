货币 / ADN
ADN: Advent Technologies Holdings Inc - Class A
3.24 USD 0.05 (1.57%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ADN汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点3.14和高点3.35进行交易。
关注Advent Technologies Holdings Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- Advent Technologies advances fuel cell technology for aviation
- Advent receives initial order for HT-PEM technology from energy firm
- Advent Technologies faces potential Nasdaq delisting, plans to appeal decision
- Advent Technologies partners with semiconductor firm for gas sensor development
- Advent supplies fuel cell tech for Stralis hydrogen aircraft
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ballard Power: Waiting For New Leadership To Right The Ship - Hold (NASDAQ:BLDP)
- Advent Technologies Receives Nasdaq Notice on Late Filing of its Form 10-Q
日范围
3.14 3.35
年范围
1.71 8.79
- 前一天收盘价
- 3.19
- 开盘价
- 3.23
- 卖价
- 3.24
- 买价
- 3.54
- 最低价
- 3.14
- 最高价
- 3.35
- 交易量
- 210
- 日变化
- 1.57%
- 月变化
- -22.49%
- 6个月变化
- -23.40%
- 年变化
- 50.00%
