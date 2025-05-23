Währungen / ADN
ADN: Advent Technologies Holdings Inc - Class A
3.37 USD 0.13 (4.01%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADN hat sich für heute um 4.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.35 bis zu einem Hoch von 3.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Advent Technologies Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.35 3.54
Jahresspanne
1.71 8.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.24
- Eröffnung
- 3.39
- Bid
- 3.37
- Ask
- 3.67
- Tief
- 3.35
- Hoch
- 3.54
- Volumen
- 567
- Tagesänderung
- 4.01%
- Monatsänderung
- -19.38%
- 6-Monatsänderung
- -20.33%
- Jahresänderung
- 56.02%
