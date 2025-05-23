통화 / ADN
ADN: Advent Technologies Holdings Inc - Class A
3.27 USD 0.10 (2.97%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ADN 환율이 오늘 -2.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.23이고 고가는 3.45이었습니다.
Advent Technologies Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- 어드벤트 테크놀로지스, 유럽 운송 회사로부터 MEA 주문 수주
- Advent Technologies receives MEA order from European transport firm
- Advent Technologies advances fuel cell technology for aviation
- Advent receives initial order for HT-PEM technology from energy firm
- Advent Technologies faces potential Nasdaq delisting, plans to appeal decision
- Advent Technologies partners with semiconductor firm for gas sensor development
- Advent supplies fuel cell tech for Stralis hydrogen aircraft
- Why Dayforce Shares Are Trading Higher By Around 21%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Advent Technologies Hldgs (NASDAQ:ADN), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Ballard Power: Waiting For New Leadership To Right The Ship - Hold (NASDAQ:BLDP)
- Advent Technologies Receives Nasdaq Notice on Late Filing of its Form 10-Q
일일 변동 비율
3.23 3.45
년간 변동
1.71 8.79
- 이전 종가
- 3.37
- 시가
- 3.45
- Bid
- 3.27
- Ask
- 3.57
- 저가
- 3.23
- 고가
- 3.45
- 볼륨
- 254
- 일일 변동
- -2.97%
- 월 변동
- -21.77%
- 6개월 변동
- -22.70%
- 년간 변동율
- 51.39%
20 9월, 토요일